F1: Binotto "pole a Monza bella, vittoria sarebbe più bella"

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "La pole position a Monza è una bella emozione. La vittoria sarebbe ancora più bella". Il team principal della Ferrari Mattia Binotto è molto soddisfatto dopo il primo posto conquistato da Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia: "Abbiamo un ritmo buono con un degrado dei pneumatici non eccessivo. Rispetto a RedBull siamo più scarichi, noi più veloci sul dritto e loro in curva. Chi avrà avuto ragione lo sapremo domani. E' però importante partire davanti a tutti: Verstappen è forte e rincorrerà ma qui a Monza i sorpassi non sono scontati". (ANSA).