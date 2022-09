F1: Batistuta, che festa qui a Monza

(ANSA) - MONZA, 10 SET - Gabriel Batistuta a Monza per le qualifiche del Gp di Formula 1. L'ex centravanti di Nazionale argentina, Fiorentina, Roma e Inter, ha pranzato nel motorhome Pirelli, prima di recarsi in Alpine e assistere alle qualifiche: "Si tratta della mia prima esperienza qui a Monza, in passato ero stato a Imola e due anni fa ad Abu Dhabi. Qui c'è un'atmosfera davvero particolare, di festa, sia per il centenario dell'autodromo che per i 150 anni di Pirelli". In mattinata, la vittoria dell'argentino Franco Colapinto nella gara breve di Formula 3, davanti anche ad Arthur Leclerc, fratello minore del ferrarista Charles. Così Batistuta ha potuto sentire il proprio inno dal podio sopra il rettilineo: "Seguivo Colapinto, ma l'ho conosciuto oggi. Sono ovviamente molto contento della sua vittoria in Formula 3". (ANSA).