F1: nel paddock di Monza c'è Giroud, atteso Stallone

Venerdì con pochi ospiti vip del paddock monzese. Nel box della Alpine, presente Olivier Giroud: l'attaccante del Milan è stato uno dei pochi volti noti del mondo non motoristico presenti a Monza.

Nel paddock, venerdì nel circus per Flavio Briatore e Maio Meregalli, team manager Yamaha in MotoGp. Nel fine settimana, attesi Sylvester Stallone e Hugh Grant, Patrice Evra, Rafael Leao e la coppia Chiara Ferragni-Fedez.