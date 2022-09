F1: Monza; prime libere alla Ferrari, Leclerc il più veloce

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Le prime prove libere del gran premio di Monza sono nel segno della Ferrari: il più veloce è stato infatti Charles Leclerc (1:22.410), seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz. Poi la Mercedes di George Russel, Lewis Hamilton e Max Vertappen.

Tante le penalità, a cominciare da quella per il leader del mondiale che dovrà scontare 5 posizioni in griglia. Penalizzati anche Perez, Sainz, Tsunoda, Bottas e Hamilton. Di questi, Hamilton e Tsunoda dovrebbero partire dal fondo, come Sainz, che al momento ha -15. Poi: Bottas -15; Perez -10 e Verstappen -5.

Prima del via delle prove libere è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la Regina Elisabetta II. (ANSA).