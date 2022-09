F1: Monza, Fittipaldi in pista con la Lotus vincente nel '72

(ANSA) - MONZA, 09 SET - Giro di pista celebrativo per Emerson Fittipaldi a Monza, al termine della sessione di prove libere. Per il pilota brasiliano, "Anniversary Lap" in pista con la sua Lotus Ford Cosworth con cui vinse l'edizione 1972 del Gp d'Italia. Una passerella sul tracciato brianzolo con la vettura che gli consegnò il successo nonostante al via non fosse stato schierato dalla casa inglese come vettura ufficiale. Al termine della stagione, per il brasiliano arrivò il primo titolo iridato. (ANSA).