F1, Italia: Sainz "Tutto ok, ci sono margini per migliorare"

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Nel complesso è stata una giornata positiva. Dobbiamo ancora analizzare tutti i dati, ma in macchina mi sento a mio agio e il pacchetto-vettura in questo week-end sembra funzionare piuttosto bene. C'è ancora margine per migliorare, specie sul passo, domani ci concentreremo proprio su questo, lavorando soprattutto in configurazione gara". E' il commento di Carlos Sainz, dopo le due sessioni di prove libere disputate oggi e valide per il Gp d'Italia di F1, a Monza. Lo spagnolo nella seconda è stato il più veloce. (ANSA).