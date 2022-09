F1, Gp Italia: Sainz il più veloce in seconde libere, Leclerc 3/o

La Ferrari di Carlos Sainz Junior è stata la più veloce nelle seconde prove libere valide per il Gran premio d'Italia di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio sul circuito di Monza. Lo spagnolo ha girato in 1'21"664, risultando più veloce del campione del mondo in carica e attuale capolista della classifica iridata piloti Max Verstappen (Red Bull): l'olandese ha fatto registrare il tempo di 1'21"807. Terzo crono per l'altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, in 1'21"857; settimo tempo, invece, per l'inglese Lewis Hamilton, su Mercedes, che ha girato in 1'22"503.