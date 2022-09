F1: Italia; Leclerc, buono il feeling con la vettura

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Il feeling con la vettura è buono.

Non siamo ancora completamente soddisfatti per quanto riguarda il bilanciamento, ma abbiamo provato diverse soluzioni e direi che sappiamo in quale direzione andare. Il nostro passo sembra anche meglio di quello da qualifica e quindi, se riusciremo a mettere tutto insieme, credo che possiamo contare su un buon potenziale per portare a casa un risultato importante nel week-end". E' il commento di Charles Leclerc, dopo le due sessioni di prove libere disputate oggi e valide per il Gp d'Italia di F1, a Monza. Il monegasco nella prima è stato il più veloce. (ANSA).