Gp Olanda: Verstappen, vincere la gara di casa è sempre speciale

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Non è stata una gara lineare questa.

Ho dovuto spingere per l'intera corsa. Ci sono state virtual safety e safety car, abbiamo preso le decisioni giuste. In questi casi c'è sempre un punto interrogativo, ma è andata molto bene". Così Max Verstappen al termine del Gp d'Olanda.

"Emozioni? Vincere la gara di casa è sempre speciale. Già lo era stato l'anno scorso. Quest'anno ho dovuto sudare ancora di più.

Weekend incredibile, sono davvero felice di aver vinto il Gp d'Olanda. Sono felice di essere olandese". (ANSA).