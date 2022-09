F1: Olanda; Leclerc il più veloce nelle terze libere

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Charles Leclerc è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio d'Olanda di formula uno. La Ferrari del monegasco ha preceduto la mercedes di George Russel e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz. Le qualifiche per determinare la pole position sono in programma alle 15. (ANSA).