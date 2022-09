F1:Olanda;libere 1,volano Mercedes, problemi Red Bull Verstappen

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Mercedes velocissime nelle prime libere del Gran Premio d'Olanda. George Russell ha segnato il miglior tempo in 1'12''455 davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0''240) ed alla Ferrari di Carlos Sainz (+0''390).

Sesta l'altra Rossa di Charles Leckerc con un ritardo di 0''672 davanti alla Red Bull di Sergio Perez (+0''961), Dopo 10' dal via della sessione si pianta la Red Bull dell'idolo di casa Max Verstappen per problemi al cambio. Per l'olandese un solo giro e il diciannovesimo tempo (+2''259). (ANSA).