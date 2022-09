F1: Olanda; chiarimento Alonso-Hamilton dopo il contatto a Spa

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton si chiude con un post sui social il duello iniziato in pista a Spa nel Gp del Belgio, continuato con un team radio e con un cappellino. Il contatto al via del GP con l'errore del britannico che poi ha chiesto scusa nel post gara e la rabbia dello spagnolo in un team radio. Successivamente è spuntato il gadget Mercedes firmato da Hamilton, con il messaggio "Per Fernando". Scuse ulteriori e consegna del cappellino avvenuta nelle ultime ore a Zandvoort in Olanda. (ANSA).