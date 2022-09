La Ferrari vola nelle seconde libere del gp d'Olanda. Charles Leclerc è stato il più veloce nella sessione di prove con il tempo di 1'12"345 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, secondo in 1'12"349. Terzo crono per la Mercedes di Lewis Hamilton tornato protagonista in 1'12"417. Ottava la Red Bull del campione e leader mondiale Max Verstappen (1'13"042), che aveva avuto problemi con il cambio nella prima tornata in pista.