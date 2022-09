F1: Olanda; Verstappen corre con casco dedicato al padre Jos

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Sarà un Gp speciale quello che attende in Olanda Max Verstappen. E così il campione del mondo in carica e leader della classifica nel fine settimana nella "sua" Zandvoort indosserà un casco speciale dedicato al papà Jos, come lui stesso ha spiegato a inizio settimana sui social.

"Credo che il GP di Olanda sia l'occasione migliore per omaggiare la figura di mio padre. Così ho preso la livrea che ha sempre utilizzato per il suo casco, e l'ho adattata per fare un mio casco celebrativo". (ANSA).