F1: Olanda; Verstappen 'presto Red Bull con nuovo telaio'

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Un Max Verstappen sempre più imprendibile potrebbe avere nelle prossime ore anche una Red Bull più leggera. La conferma arriva dalle parole del leader del mondiale di F1 a Sky Sports Uk F1 "È difficile dire cosa sto provando in questo momento - ha affermato il pilota olandese - mi sto godendo il momento, e tutti nel team sanno che stiamo vivendo un ottimo periodo. Rimaniamo anche concentrati su tutto ciò che vogliamo raggiungere, ed al momento ci stiamo riuscendo, ma vogliamo sempre di più. Nelle prossime gare arriverà un nuovo telaio, ma non so di quanto sarà più leggero".

"Questo weekend è stato meraviglioso - ha aggiunto l'olandese volante - siamo stati super competitivi sin dall'inizio, e oggi sapevamo che potevamo ottenere un ottimo risultato. Vincere dalla 14esima posizione con questa macchina è sempre difficile, perché non sapevi quanto si poteva perdere nel corso del primo giro, e non sai mai bene cosa può capitare, ma fortunatamente sono rimasto lontano dai guai. Ho evitato letteralmente qualsiasi tipo di rischio, ed una volta che si è stabilizzato tutto, con tanto di safety car, ho superato le vetture davanti a me ad ogni giro, ed una volta che sono risalito in terza posizione, con le gomme morbide ancora in buono stato, ho capito di aver molte possibilità di vincere la gara". (ANSA).