F1, Belgio: Verstappen in testa davanti a Perez LIVE

Verstappen torna in testa dal 18/mo giro al Gp del Belgio davanti a Perez Leclerc risale al quinto posto dietro a Russel e Sainz, scivolato al terzo posto.

Max Verstappen, al volante di una Red Bull, vola nel Gp del Belgio in cui è partito sullo schieramento del via in 14/a posizione, quindi in settima fila. Così al 12/o giro, approfittando anche di un pit stop del ferrarista Sainz, l'olandese ha completato la propria rimonta, passando a condurre la gara.

Gara neutralizzata nel Gp del Belgio a Spa per un incidente tra Valtteri Bottas (ritirato) e Nicholas Latifi, mentre Lewis Hamilton è già sceso dalla sua Mercedes dopo un contatto con Alonso in cui ha, al secondo giro, ha danneggiato irrimediabilmente la sua vettura. Così il pluricampione del mondo è fuori, mentre in pista c'è la safety car. In testa dak 12mo giro c'è Verstappen che ha approfittato del pit stop di Sainz.