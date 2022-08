F1, Gp Belgio: Sainz in pole per la penalità a Verstappen

Max Verstappen (Red Bull), con il tempo di 1'43"665, è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma domani pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps, partirà la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, con il secondo tempo (1'44"297). Il campione del mondo in carica, infatti, deve pagare una penalità. L'altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il 4/o tempo (1'44"553),dietro terzo crono fatto registrare dalla Red Bull del messicano Sergio Perez (1'44"462). Dietro allo spagnolo l'altra Red Bull di Perez. Leclerc scatterà 16/o, subito dietro Max per le penalità.

Agenzia ANSA F1, Belgio: Leclerc e Verstappen partono dal fondo Rivali Mondiale cambiano motore