F1:Belgio; anche Verstappen cambia motore e parte da fondo

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Dopo la decisione della Ferrari di sostituire la power unit sulla monoposto di Charles Leclerc, che scatterà dall'ultimo posto in griglia di partenza a Spa anche la Red Bull di Max Verstappen ha deciso di montare un nuovo motore ibrido e per lo stesso motivo partirà dal fondo dello schieramento. Stessa sorte per anche Esteban Ocon su Alpine come gli altri ha scelto di sostituire il motore sul circuito di Spa dove è più facile sorpassare. (ANSA).