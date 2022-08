F1: in Belgio sarà ancora Verstappen contro Leclerc

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il Gran Premio del Belgio di F1 vede in Max Verstappen l'uomo da battere. Il campione del mondo in carica, al volante della Red Bullse, condo gli esperti Sisal è il grandissimo favorito per la vittoria, ipotesi in quota a 1,85. Verstappen è davanti a tutti anche per la conquista della pole, data a 2,10. SuperMax va poi a caccia della seconda tripletta dell'anno, pole, vittoria e giro veloce, impresa offerta a 6,00. Il suo primo rivale è Charles Leclerc. Il numero 16 della Ferrari si presenta al Gran Premio del Belgio voglioso di riscatto dopo due gare, Francia e Ungheria, da dimenticare.

Leclerc, la cui vittoria si gioca a 3,50, non vuole certo limitarsi a vincere: se la sua pole è data a 2,50, la terza tripletta stagionale del ferrarista pagherebbe 12 volte la posta. Reduce da cinque podi consecutivi, Lewis Hamilton sente sempre più vicina la prima vittoria del 2022. Il trionfo del campionissimo della Mercedes è offerto a 9,00. Stessa quota per Carlos Sainz. (ANSA).