F1: Mekies, 'I team order? La Ferrari viene prima di tutto'

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "I team order? E' un argomento più discusso al di fuori della Ferrari che all'interno. Più seriamente, il nostro obiettivo è avere i migliori risultati per il team: la Ferrari viene prima di tutto". Parola di Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, al sito della Formula 1 prima del Gran Premio del Belgio. "Si arriverà a un punto in cui dovremo concentrarci più su di un pilota che sull'altro, se la posizione in campionato lo richiederà. Questo non significa aspettare la differenza matematica, bensì trovarsi in un momento della stagione in cui sarà la cosa giusta da fare", continua l'ingegnere, che è rimasto impressionato del miglioramento di forma di Sainz, ma ribadisce "che non c'è un leader nella Ferrari", in quanto l'obiettivo è far sì che lo spagnolo e Leclerc vadano il più veloce possibile: "Carlos ha avuto tre weekend estremamente tosti: Silverstone, Austria, Francia. Ma ha fatto dei grandissimi progressi dall'inizio della stagione. Noi siamo molto, molto felici di questo". (ANSA).