All'autodromo di Monza per il Gran Premio con ruota panoramica

In occasione dei suoi cento anni, l'Autodromo di Monza inaugura, per il Gp d'Italia che si terrà dal 9 all'11 settembre, la Fanzone Monza Cento nel prato del Roccolo, compreso tra l'anello di alta velocità e il rettilineo che segue la curva Ascari. Un concept nuovo che ha l'obiettivo di intrattenere gli spettatori oltre il termine degli appuntamenti sportivi.

Anche per coloro che non hanno un biglietto per l'evento, solo nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, a partire dalle 14 e fino alle 19, l'area sarà accessibile gratuitamente. La F1 Fanzone Monza Cento avrà più di 30 stand e un palco dove suoneranno dj di fama internazionale, si esibiranno atleti e verranno intervistati i personaggi di spicco del motorsport internazionale. Al centro del prato ci sarà la ruota panoramica da cui si avrà una vista sul circuito, da 32 metri di altezza.

