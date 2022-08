F1: sviluppo motore, Red Bull e Honda insieme fino al 2025

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Il team Red Bull, per il quale corre Max Verstappen - campione del mondo in carica e attuale leader del mondiale - estenderà il suo accordo tecnico con Honda per lo sviluppo dei suoi motori fino al 2025. La Honda ha ufficialmente lasciato la F1 alla fine della scorsa stagione, ma aveva firmato un accordo fino alla fine della stagione 2022 per continuare a fornire assistenza tecnica nello sviluppo del motore alla Red Bull e al team gemello Alpha Tauri. I propulsori sono ora prodotti e sviluppati principalmente da Red Bull.

"Red Bull e Honda sono lieti di annunciare che il programma di supporto tecnico che ha consentito alla Red Bull di essere al vertice della stagione di Formula 1 2022 sarà esteso dal 2023 fino alla fine del 2025 con Honda Racing Corporation (HRC)" si legge in un comunicato.

Un nuovo regolamento sui motori di F1, ibridi dal 2014, dovrebbe essere deciso a breve per entrare in vigore a partire dal 2026. Secondo informazioni non confermate, Red Bull è attualmente in trattative con Porsche in vista di un accordo che potrebbe portare all'acquisizione di una partecipazione dalla casa tedesca nel capitale del team austriaco di F1 e una collaborazione tecnologica dal 2026. (ANSA).