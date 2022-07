Gp Ungheria: Leclerc, ho faticato con le gomme

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Oggi ho faticato tantissimo con le gomme però il passo c'è. Dobbiamo capire cosa è successo nella gestione degli pneumatici, per poter recuperare domani". Charles Leclerc, che partirà dal terzo posto in griglia nel GP di Ungheria, conta di fare affidamento su un mezzo competitivo per dire la sua in gara. Così come Carlos Sainz, secondo, e beffato dalla Mercedes di George Russell per pochi millesimi: "Miglioro gara dopo gara e oggi sentivo di avere il passo per la pole - ha detto lo spagnolo della Ferrari - ma devo fare i complimenti a Russell, ha fatto un ottimo giro. Vincere? Sarebbe importante passare la Mercedes al via, poi vediamo come si sviluppa la corsa". (ANSA).