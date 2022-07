F1: Sticchi 'errore ha reso Leclerc più forte e umano'

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Una Ferrari campione del mondo manca tantissimo ai tifosi italiani. In Francia purtroppo le cose non sono andate come si sperava e come immaginavamo sarebbero andate. Purtroppo capita, sta nelle cose. Leclerc è un grandissimo pilota e l'errore l'ha reso umano". Così a radio Rai Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, è tornato sull'errore del pilota della Ferrari Charles Leclerc nel Gp di Francia dove è uscito di posta al 18/o giro per un testa coda: "Ha riconosciuto l'errore, si va sempre al limite con queste macchine e contro questi piloti. È la dimostrazione della qualità del pilota, che riesce a reggere. Lui non si perdona l'errore, ma noi lo perdoniamo. Devo dire che esce ancora più forte come pilota, considerando la sua giovane età. Continuo a sperare per il titolo". (ANSA).