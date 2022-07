F1: Francia;Ferrari Leclerc a muro,Gp finito per monegasco

Il Gran Premio di Francia di Formula 1 finisce al giro 18 per Charles Leclerc. Mentre era in testa alla gara il pilota monegasco della Ferrari esce di pista andando a sbattere sulle barriere del circuito. Per lui la gara è finita proprio mentre stava entrando nel vivo. Il pilota della Ferrari è indenne ma il suo ''noooo...." nel team radio dice tutto sul suo stato d'animo. In pista è entrata la safety car.

La partenza era stata regolare. La Ferrari di Charles Leclerc che partiva dalla pole position è scattata davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Bene la Mercedes di Lewis Hamilton che passa per la terza posizione l'altra Red Bull di Sergio Perez.