Leclerc cerca la prima vittoria in Francia

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il trionfo al Gran Premio d'Austria ha rilanciato le quotazioni della Ferrari e di Charles Leclerc, che ora va a caccia della prima vittoria nel Gp di Francia, 12/a tappa del Mondiale di Formula 1. Il monegasco è il grande favorito per la corsa a Le Castellet tanto che gli esperti Sisal vedono una sua vittoria, la quarta stagionale, a 2,25. Una sua pole position si gioca a 2,25.

Max Verstappen ha vinto lo scorso anno la gara francese ed è deciso a ripetersi, eventualità offerta a 2,50 mentre in ottica qualifiche è appaiato a Leclerc con la medesima quota del ferrarista. Il terzo podio consecutivo ha dato morale a Lewis Hamilton che in Francia vuole riprendere il feeling con una vittoria che manca da ben 11 gare: il suo successo pagherebbe 9 volte la posta. Stessa quota per Sergio Perez, sull'altra Red Bull, mentre Carlos Sainz, con la seconda Ferrari, e George Russell, alla guida della Mercedes numero 63, partono dalla quarta fila visto che passare primi al traguardo si gioca a 12. (ANSA).