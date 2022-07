F1: Leclerc, volevo dimostrare di cosa sono capace

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "E' stata una bella battaglia con Max - ha commentato Charles Leclerc a Sky Sport, dopo il successo nel GP d'Austria, davanti a Verstappen - e sono davvero contento perché dopo le ultime 5 gare senza podio volevo dimostrare di cosa sono capace. Io cerco di essere sempre positivo, ma così era difficile...".

L'altra faccia della medaglia Ferrari di oggi è stato lo spettacolare guasto che ha appiedato Sainz, con il motore in fiamme: "Dovremo analizzare cosa è successo a Carlos. Peccato, ha mandato in fumo una potenziale doppietta che era alla nostra portata - ha ammesso il team principal Mattia Binotto - Vuol dire che sull'affidabilità c'è ancora da lavorare. Però possiamo gioire per la seconda vittoria di fila che ci lascia ben sperare per il prosieguo del mondiale". (ANSA).