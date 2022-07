F1: magia di Verstappen in Austria, sua la pole Sprint

Con un guizzo all'ultimo settore Max Verstappen beffa le Ferrari di Leclerc e Sainz e conquista la pole per la Sprint Race di domani - la seconda della stagione, dopo Imola - che definirà la griglia di partenza del gran premio d'Austria, in programma domenica al Red Bull Ring di Spielberg. Un vero e proprio boato ha accompagnato l'arrivo dell'olandese che ha battuto la Ferrari di Charles Leclerc di 29 millesimi. Il monegasco ed il compagno di squadra Sainz devono accontentarsi del secondo e del terzo tempo. Quarta l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, anche se il messicano è sotto investigazione che si completerà solo dopo la fine delle qualifiche.

Domani le Ferrari cercheranno di dare battaglia Verstappen, a cominciare da Charles Leclerc. "E' stata una qualifica entusiasmante - le parole a caldo del monegasco - Io ho faticato nell'ultimo giro perché non riuscivo a portare le gomme in temperatura dopo così tanto tempo ai box. Max è stato leggermente più veloce, quindi complimenti a lui. Speriamo di divertirci domani in gara. Domani? Voglio fare una gara pulita. Le ultime 5 gare sono state un disastro per quanto mi riguarda. Spero solo che in questo weekend vada tutto bene, per poter finalmente fare i punti che meritiamo".