F1: Sainz, vittoria di Silverstone ha aumentato la mia fame

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Non so descrivere che gioia sia stata la vittoria di Silverstone, ma so che un effetto l'ha avuto: ha aumentato la mia fame di successo". Lo dice Carlos Sainz, nella prima conferenza stampa verso il Gp d'Austria.

"Dopo la gara di domenica - ha aggiunto lo spagnolo della Ferrari - sono andato da Maranello con degli amici, e l'accoglienza e' stata straordinaria. Ora qui in Austria ci aspetta un week end con la gar Sprint, sarà molto interessante".

