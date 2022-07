F1: trionfa la Ferrari di Sainz, poi Perez e Hamilton

Carlos Sainz su Ferrari ha vinto il gran premio di Gran Bretagna, 10/a prova del campionato mondiale di formula un disputato sul circuito di Silverstone. Secondo posto per Sergio Perez (Red Bull), terzo Lewis Hamilton (Mercedes). Per lo spagnolo della Ferrari è la prima vittoria in carriera. Quarto Charles Leclerc.



"E' un giorno molto speciale per me perché la prima vittoria in carriera ha questo sapore. E' stato un GP durissimo": così il ferrarista Carlos Sainz commenta la sua vittoria a Silverstone, la prima in carriera dopo 150 gran premi disputati. "All'inizio ho molto sofferto la pressione che mi ha messo Verstappen - dice - ma poi con la strategia sono riuscito a fare mia questa gara. Silverstone è un posto speciale. Qui ho ottenuto la prima vittoria nel 2010 con la formula Bmw e anche la prima pole. Ora, dopo 12 anni, sono riuscito a ottenere lo stesso risultato".



LA GARA - Il thailandese Alexander Albon (Williams) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo), due dei piloti coinvolti nell'incidente verificatosi domenica al via del Gran Premio di Gran Bretagna, non hanno "gravi infortuni", ha affermato la FIA. Secondo la Federazione Internazionale, i due "sono stati controllati al centro medico". Zhou è attualmente sotto osservazione mentre Albon "sarà trasferito in elicottero all'ospedale di Coventry per esami precauzionali". A seguito di questo incidente, la gara è stata interrotta prima di una nuova partenza. Secondo le immagini dell'incidente, le monoposto di Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes) e Zhou Guanyu (Alfa-Romeo) sono entrate in contatto mentre si avvicinavano alla prima curva. La monoposto di Zhou Guanyu si è ribaltata per finire la sua corsa dall'altra parte delle barriere di sicurezza, contro le recinzioni che separano la pista dagli spettatori. Nell'incidente sono stati coinvolti indirettamente anche Albon e il francese Esteban Ocon (Alpine), la Williams è stata mandata contro le barriere mentre cercava di rallentare.



Gran premio dinamico quello di Silverstone. All'11/o giro un errore di Carlos Sainz aveva portato Max Verstappen in testa ma dopo un paio di giri l'olandese è stato costretto ad andare ai box per una foratura consentendo alla ferrari dello spagnolo di riportarsi in testa, seguito dal compagno di squadra Leclerc. Terzo, al momento Lewis Hamilton.



E' ripartito il gran premio di Silverstone di Formula uno, interrotto dopo il via per l'incidente che ha coinvolto la Mercedes di Russell, la Williams di Albon e l'Alfa Romeo di Zhou. I piloti stanno tutti bene e Zhou e Albon sono stati portati al centro medico per accertamenti. Il gran premio è ripartito da zero e da fermo, senza tenere conto delle posizioni al momento della bandiera rossa ma di quelle di qualificazione. Carlos Sainz è al comando seguito da Max Verstappen e Charles Leclerc.

Sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito di Silverstone il pilota dell'Alfa Romeo Zhou e quello della Williams Alexander Albon, rimasti coinvolti nell'incidente al via del gran premio come Russell e Tsunoda che stanno bene. Notizie rassicuranti, dunque. Intanto procedono le operazioni di ripulitura della pista. Il gran premio dovrebbe ripartire tra una ventina di minuti. Intanto la polizia si sta occupando anche di alcuni manifestanti entrati in pista.



Bandiera rossa al via del gran premio di Silverstone: un incidente ha coinvolto la macchina di Albon, e anche Russell e Tsunoda. Verstappen era subito passato al comando ma la gara è stata interrotta.