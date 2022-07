F1: Leclerc, io deluso ma oggi è la vittoria di Sainz

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Se si poteva fare diversamente in occasione della Safety Car? Non lo so. Ovviamente è ancora una gara dove il risultato finale non c'è. Io ho fatto di tutto, credo si sia visto anche nella difesa alla fine. Di più non so cosa potevo fare. Però, io ero la macchina davanti al momento della Safety Car. La squadra ha deciso di diversificare le strategie, non fermare la vettura davanti e fermare quella dietro. Per me ovviamente non era la decisione giusta, ma è così": così ai microfoni di Sky Charles Leclerc sulla strategia decisa dalla Ferrari durante il gp di Silverstone.

"Chiarimenti? Non sono nessuno per chiedere chiarimenti alla Ferrari - ha tagliato corto il monegasco - È stata una gara frustrante. Ho l'impressione di aver perso tempo nel primo stint. Oggi è la vittoria di Carlos e non vorrei che il focus venga spostato sulla mia delusione, ma sulla sua prima vittoria, è un momento speciale per lui. Ma da parte mia non posso nascondere la mia delusione. Occasione persa in ottica Mondiale? Penso che questo sia abbastanza ovvio", ha concluso Leclerc.

