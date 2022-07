F1: Gb; trionfa Sainz, prima vittoria in carriera

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Carlos Sainz su Ferrari ha vinto il gran premio di Gran Bretagna, 10/a prova del campionato mondiale di formula un disputato sul circuito di Silverstone. Secondo posto per Sergio Perez (Red Bull), terzo Lewis Hamilton (Mercedes). Per lo spagnolo della Ferrari è la prima vittoria in carriera. Qyarto Charles Leclerc. (ANSA).