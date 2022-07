F1: Gb; gioia Sainz, giornata speciale

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "E' un giorno molto speciale per me perché la prima vittoria in carriera ha questo sapore. E' stato un GP durissimo": così il ferrarista Carlos Sainz commenta la sua vittoria a Silverstone, la prima in carriera dopo 150 gran premi disputati.

"All'inizio ho molto sofferto la pressione che mi ha messo Verstappen - dice - ma poi con la strategia sono riuscito a fare mia questa gara. Silverstone è un posto speciale. Qui ho ottenuto la prima vittoria nel 2010 con la formula Bmw e anche la prima pole. Ora, dopo 12 anni, sono riuscito a ottenere lo stesso risultato". (ANSA).