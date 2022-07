Silverstone: Verstappen domina le libere 3, terzo Leclerc

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, in vista del Gp di Gran Bretagna do domani. Senza la temuta pioggia, l'olandese leader del mondiale è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'28'', con il tempo di 1'27''901, e alle sue spalle si è piazzato il compagno di scuderia Sergio Perez (+0,410). Terzo tempo per Charles Leclerc, con la Ferrari (+0,447), che precede le Mercedes di George Russell (+0.525) e Lewis Hamilton (+0.587).

Nella top 10 della classifica dei tempi ci sono poi, nell'ordine, Carlos Sainz (Ferrari, +0.788), Lando Norris (McLaren, +1.201), Valtteri Bottas (Alfa Romeo +1.284), Mick Schumacher (Haas, +1.609) e Fernando Alonso (Alpine, +1.619).

