F1: a Silverstone pole Ferrari Sainz, Verstappen 2/0

Carlos Sainz ha conquistato la pole del gp della Gran Bretagna. Sulla pista di Silverstone lo spagnolo della Ferrari ha chiuso davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Terza l'altra rossa di Charles Leclerc che partirà in seconda fila insieme a Sergio Perez.



Per Sainz è la prima pole della carriera: lo spagnolo della Ferrari, con una qualifica super, si è piazzato davanti al campione del mondo chiudendo con il miglior tempo di 1'40''983. Verstappen secondo in 1'41"055, alle sue spalle la Ferrari di Leclerc in 1'41"298, quarta l'altra Red Bull di Perez in 1'41"616. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton.