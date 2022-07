F1: Gb; Sainz il più veloce nelle seconde libere

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - In 1'28"942 Carlos Sainz è stato il più veloce nelle seconde libere sul circuito di Silverstone, risparmiate dalla pioggia. Dietro il pilota Ferrari la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.163) e la McLaren di Lando Norris (+0.176). Quarto tempo per Max Verstappen (Red Bull, +0.207), quinto per Charles Leclerca (Ferrari, +0.462). Completano la classifica dei primi 10 Alonso (Alpine, +0.753), Perez (Red Bull, +0.811), Russell (Mercedes, +0.857), Ricciardo (McLaren, +0.960) e Stroll (Aston Martin, +1"). (ANSA).