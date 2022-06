F1: la Ferrari cerca riscossa a Silverstone

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Charles Leclerc punta sul feeling con Silverstone per riaccendere la Ferrari. Domenica prossima si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, con la Rossa a cercare un successo che manca da sei gare: da Imola in poi, c'è stato un dominio Red Bull, con cinque vittorie di Max Verstappen e una - a Montecarlo - di Sergio Perez.

Il monegasco è salito sempre sul podio nelle ultime tre edizioni del Gp britannico e secondo i quotisti Snai una sua vittoria vale 2,75, non distante dalla quota del favorito, Verstappen, a 2 volte la posta. Dietro c'è un terzetto a 10 formato da Sergio Perez, George Russell e Lewis Hamilton, che nel GP di casa ha vinto ben sette delle ultime otto gare. Per le prove libere e le qualifiche, la Ferrari di Leclerc resta la favorita: il miglior tempo al venerdì si gioca a 2,50 - con Verstappen a 2,75 -, mentre per la pole position scende a 1,85, con l'olandese a 2,75. Gli ultimi risultati hanno inciso anche sulla lavagna per il titolo mondiale, con Verstappen che i gioca a 1,17. Leclerc schizza a 5,25, poi via via tutti gli altri: da Perez a 25 a Russell a 33, fino ai 50 di Hamilton. (ANSA).