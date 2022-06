F1: Inghilterra;Leclerc nel regno di Hamilton cerca il colpaccio

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Quattro corse in cinque settimane prima della pausa estiva. Il Mondiale di Formula 1 entra nel periodo cruciale della stagione e lo fa partendo da uno dei tracciati più iconici del Circus, Silverstone. Il Gran Premio di Inghilterra, in programma domenica prossima e unico insieme al Gran Premio d'Italia ad essere sempre presente nella kermesse iridata, vedrà partire Charles Leclerc come favorito nonostante il monegasco non vinca dal Gran Premio d'Australia. Gli esperti Sisal prevedono il numero 16 della Ferrari sul gradino più alto del podio con una quota di 2,25. Il pilota della Rossa, tra l'altro, è reduce da tre podi consecutivi a Silverstone ma, stavolta, punta con decisione al primo posto.

Appaiato in quota a Leclerc, naturalmente, c'è Max Verstappen.

Il campione del mondo della Red Bull, cinque vittorie negli ultimi sei gran premi, ha scavato un solco con gli avversari e non vuole assolutamente fermarsi. L'olandese, in carriera, non ha mai vinto a Silverstone e domenica prossima proverà a infrangere questo tabù.

Carlos Sainz, secondo a Montreal, si candida a dar fastidio ai due contendenti del Mondiale. Lo spagnolo della Ferrari vuole scrollarsi di dosso l'incubo della prima vittoria in Formula 1 e farlo in Inghilterra, dove il suo idolo e amico Fernando Alonso ha centrato due successi, avrebbe un sapore speciale. Il trionfo di Sainz si gioca a 7,50.

Cercherà invece l'ennesima impresa di una carriera straordinaria Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo a Silverstone ha vinto 8 volte e, dal 2014, solo Sebastian Vettel con la Ferrari, nel 2018, è riuscito a interrompere l'egemonia del pilota inglese. Hamilton è consapevole di dover compiere un miracolo al volante della sua Mercedes ma, giocando in casa, avrà motivazioni raddoppiate per regalare al proprio pubblico un'altra vittoria di prestigio. La nona perla del britannico pagherebbe 20 volte la posta. (ANSA).