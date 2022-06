F1: Azeirbaijian; Binotto, distinguere tra obiettivi e ambizioni

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Non c'è dubbio che oggi, guardando la classifica dopo sette GP, l'ambizione di ogni singolo elemento del team sia elevata. E vogliamo vincere sempre, nessuno del team si tira indietro, ma vanno distinti gli obiettivi dalle ambizioni". Parola di Mattia Binotto in vista del Gp dell'Azeirbaijian a proposito delle ambizioni iridate dei suoi piloti: "Non ci accontentiamo nemmeno di vincere un Mondiale, li vogliamo entrambi se guardiamo all'ambizione. E così l'anno prossimo, e quello successivo ancora - ha detto il team principal della Ferrari a Sky Sport F1 - Poi, però, bisogna distinguere tra obiettivi e ambizioni. Veniamo da anni difficili e ci siamo prefissati di tornare ad essere competitivi. Questo vuol dire esserlo alla prima gara e basta. Ma vuol dire esserlo per tutta la stagione, continuare a sviluppare, fare bene ed essere in grado di poter vincere in ogni gara. Poi tireremo le somme. Bisogna ricordare qual era però l'obiettivo che ci siamo dati l'anno scorso, e nessuno avrebbe scommesso sulla nostra capacità di essere competitivi all'inizio di questa stagione.

(ANSA).