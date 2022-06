F1: a Baku è ancora pole Leclerc, Verstappen solo terzo

Charles Leclerc partirà in pole position nel gran premio dell'Azerbaigian, ottava prova del mondiale di formula uno in programma domani. Con il tempo di 1' 41"359 il monegasco della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez. Terzo tempo e seconda fila per Max Verstappen, quarto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz.



ANSA.it SPECIALE F1: Gp Azerbaijan, la griglia di partenza - Speciali A Baku seconda fila per Verstappen, 4/o tempo Sainz © ANSA

Ennesima pole position della stagione targata Ferrari e Charles Leclerc in Formula 1. Sul circuito semi-cittadino di Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan il pilota monegasco colleziona il sesto miglior tempo in qualifica su otto Gp mettendosi di nuovo nelle condizioni più vantaggiose in vista di una corsa dove la Rossa si presenta con un passo gara super consistente. A far compagnia al ferrarista in prima fila ci sarà Sergio Perez e non Max Verstappen, solo terzo: dopo il trionfo di Monaco il messicano della Red Bull continua ad andar forte e a insidiare la leadership del campione del mondo nel team austriaco. Dietro all'olandese volante partirà Carlos Sainz, quarto davanti ad un ottimo Gerge Russell, ancora una volta più veloce del più celebre compagno di squadra in Mercedes Lewis Hamilton, settimo dietro anche alla Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Insomma, e' stato un nuovo capolavoro quello di Leclerc nelle qualifiche di Baku: è la quindicesima in carriera e con la Ferrari, le stesse di Felipe Massa (meglio di lui con la Rossa solo Michael Schumacher e Niki Lauda con rispettivamente 58 e 23 pole): "Il giro mi è sembrato bello. Tutte le pole sono belle, ma questa non me l'aspettavo. Pensavo che la Red Bull fosse più forte, soprattutto dopo Q1 e Q2 - le prime parole del monegasco dopo essersi preso la prima fila - faticavo a credere che potessimo essere veloci. Ma alla fine ho messo tutto insieme e sono riuscito a fare un bel giro. Sono molto contento. La gara? Sono entusiasta in vista di domani. La gestione gomme sarà importante. A livello di passo gara siamo cresciuti da quando abbiamo portato gli aggiornamenti. Domani sarà interessante". Partendo davanti Leclerc avrà una chance in più per guadagnare in classifica su Verstappen in testa al Mondiale con nove punti di vantaggio sul ferrarista: "L'inizio del giro è stato buono. Poi - racconta il pilota olandese della Red Bull - ho perso qualcosa, perché ho commesso degli errori piccoli. Non è ideale ma oggi ho dovuto faticare un po' per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore sul giro secco, quindi non è quello che volevo, ma come team essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani. Il passo gara? Lo scopriremo domani - conclude Verstappen - Ci manca qualcosa sul giro secco, ma sulla distanza di gara la nostra macchina va molto bene". Un pizzico di delusione per l'altro ferrarista Sainz che con il miglior giro al primo tentativo in Q3 poteva far sperare in una prima fila tutta rossa: "Qui a Baku succede: quando pensi di aver trovato il limite vai a cercare qualcosa in più e oggi sono andato troppo a cercare quel limite, che ho superato - ha ammesso lo spagnolo - Oggi si poteva fare 1-2 con un bel giro, ma sono contento con la macchina". E appena finita la lotta per la pole sono arrivate le parole di incoraggiamento per Sainz da parte di Lapo Elkann su Twitter: "Bravo Carlos hai fatto un primo tentativo eccezionale. Quarto posto è molto buono. Domani la gara sarà tutta un'altra storia e sono sicuro che farai bene. Tu e Charles potete scrivere la storia del cavallino insieme".