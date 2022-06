F1:Azerbaijan;Red Bull Perez domina libere 1,poi Ferrari Leclerc

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Dominio Sergio Perez nelle prime prove libere di Formula 1 del Gran Premio dell'Azerbaijan. Sulla pista semi-cittadina di Baku il pilota messicano della Red Bull trionfatore a Monaco ha segnato il miglior tempo in 1''45''476 precedendo la Ferrari di Charles Leclerc staccata di 0''127.

Terzo tempo per l'altra Red Bull di Max Verstappen (+0''334), mentre l'altra Rossa di Carlos Sainz è quarta (+0''536). , Sesta la Mercedes di Lewis Hamilton con un distacco di 1''191 da Perez e quinta la Alpine di Fernando Alonso (+1''095).

Problemi a inizio sessione per la Haas di Mick Schumacher che si è dovuta fermare a bordo pista costringendo i commissari a attivare la safety car virtuale. Red Bull in pista a Baku con una nuova Power Unit. (ANSA).