F1:Azerbaijan;Leclerc, fiducia errori Monaco non siano più fatti

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Abbiamo imparato tante cose, lo facciamo dopo ogni gara. Commessi errori, ma abbiamo capito i motivi. Ma non voglio scendere nei dettagli". Nella conferenza stampa Fia in vista del Gp dell'Azerbaijan, Charles Leclerc torna sugli errori fatti a Monaco che gli hanno impedito di vincere la gara. "Abbiamo però le risposte per il futuro - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - fiducioso che quegli errori non vengano più fatti" (ANSA).