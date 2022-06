F1: Azerbaijan; Sainz, qui è una grande sfida per piloti e team

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Qui è una grande sfida per piloti e team. Un bel circuito, mi piace venire qui". Parola di Carlos Sainz in vista del Gp dell'Azerbaijan di Formula 1: "col senno di poi credo che a Monaco - aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari in conferenza Fia - avremmo potuto fare cose diverse, se non altro dall'altra parte del box. Quando a me, se fossi rientrato un giro prima forse avrei avuto più vantaggio. Ma in F1 devi curare ogni dettaglio e per me a Monaco non è andato nel verso giusto per vincere". (ANSA).