F1: Azerbaijan, Leclerc miglior tempo in libere, secondo Perez

La Ferrari e Charles Leclerc prendono la leadership nel venerdì di prove libere di Formula 1 del Gran Premio dell'Azerbaijan. Il pilota monegasco ha fatto segnare nel pomeriggio a Baku il tempo di 1.43.224, precedendo di oltre due decimi la Red Bull di Sergio, che nella prima sessione era stato il migliore con 1.45.476, con Leclerc staccato di un decimo.

Terzo miglior tempo per l'altra Red Bull di Max Verstappen, che ha confermato la posizione nella seconda sessione e anche il ritardo dal leader, di poco più di tre decimi.

Quarto tempo per la Alpine di Fernando Alonso, ultimo a mantenere entro il secondo il distacco da Leclerc, perchè anche Carlos Sainz è andato oltre quel ritardo avendo 'abortito' il giro mentre cercava il suo miglior tempo. Solo settimo e 12/o tempo per le Mercedes, con George Russell meglio piazzato rispetto a Lewis Hamilton, che ha fatto segnare quasi gli stessi tempi delle Aston Martini di Sebastian Vettel e Lance Stroll, a un secondo e 650 millesimi dalla Ferrari di Leclerc.