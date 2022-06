F1: a Baku Leclerc cerca il riscatto

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Da un circuito cittadino a un altro, da quello di Montecarlo a quello di Baku. Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Azerbaigian e, almeno a vedere le quote Snai, sembrano esserci tutti i presupposti per l'ennesimo testa a testa tra Max Verstappen - leader della classifica piloti con 125 punti - e Charles Leclerc, subito dietro a 116 ma che non vince da quattro gare. Il ritorno al successo dell'olandese ha l'offerta più bassa (2,25), seguita da quella per il trionfo del monegasco a 2,50. Il bis di Sergio Perez, primo sotto il traguardo nel Principato, vale 6,50, in un Gran Premio che dalla sua introduzione nel calendario non ha mai visto due volte lo stesso vincitore e che, tra l'altro, lo scorso anno vide il successo proprio del pilota messicano. Leclerc parte dietro Verstappen nelle quote per il successo di domenica, ma in vantaggio sia nella lavagna delle prove libere (2,00, con l'olandese a 2,75) che in quella delle qualifiche, anche se il distacco è minore: la pole di Charles è a 2,00, quella di Max a 2,25, con Sainz primo inseguitore a 7,50. Dopo il GP di Monaco non sono cambiate le quote antepost per il vincitore del Mondiale di Formula 1. Verstappen guida a 1,65, con Leclerc subito dietro a 2,25. Si è invece allargato il distacco con gli inseguitori: Russell è salito da 12 a 15, con Perez a 20 e Hamilton a 25. Nel Mondiale Costruttori, Red Bull a 1,65 e Ferrari a 2,10: la Mercedes crolla a 10. (ANSA).