Gp Spagna: Alonso cambia motore, partirà da ultimo griglia

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - L'idolo di casa Fernando Alonso è stato costretto a cambiare il propulsore alla sua Alpine e quindi partirà in fondo alla griglia nel Gp di Spagna di Formula 1, che scatterà alle 15 italiane.

"Questo sarà il suo quarto cambio motore della stagione, che gli comporta una penalità in griglia", ha annunciato il team francese. Alonso non aveva brillato nelle qualifiche, chiudendo al 17/o posto. (ANSA).