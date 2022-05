Tennis: Sticchi a Binaghi 'paragone va fatto con Monza 2022'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Sono rimasto molto perplesso, non ho capito, sia sull'affluenza che sul riferimento al denaro pubblico". Il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, replica così al n.1 della Federtennis Binaghi che, lodando i numeri da record degli Internazionali di Tennis di quest'anno, ha anche precisato che loro, a differenza del Gp d'Italia di Formula 1 a Monza, i cui numeri sono stati superati dall'evento di Roma, non dispongono, però, di soldi derivanti da fondi pubblici. "Non capisco - ha aggiunto Sticchi Damiani - Monza 2019 è archeologia. Abbiamo avuto due anni pessimi con il Covid, mentre quest'anno, il 2022, ci sta ripagando dei sacrifici fatti. Tutti gli autodromi sono sold out, non è un paragone omogeneo quello fatto da Binaghi con cui sono amico da molti anni e non polemizzo. Con il venduto di Monza 2022 abbiamo già superato di gran lunga il 2019 che non resta un termine di paragone. Il paragone deve essere fatto con Monza 2022. Mi lascia ancora più perplesso il riferimento al denaro pubblico: è notorio che l'Aci non percepisce contributi dallo Stato. E su Monza - prosegue il presidente dell'Automobile club d'Italia - abbiamo fatto enormi sacrifici per mantenere gli impegni, abbiamo rispettato l'incarico dato. Si tratta di sacrifici che hanno gravato sul nostro bilancio: abbiamo avuto in tutto questo un importante contributo dalla Regione Lombardia, determinate in termini non di denaro ma politici. Di questo sono grato prima a Maroni e poi a Fontana, il contributo copre il 15% dei costi".

(ANSA).