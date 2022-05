F1: Miami, Perez davanti in libere 3, poi Ferrari Leclerc

La Red Bull di Sergio Perez ha messo a segno il miglior tempo nelle terze e ultime libere del Gran Premio di Miami. Il pilota messicano in 1'30''304 ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc (+0''194) e l'altra Red Bull di Max Verstappen (+0''345) che sul finire delle prove è andato in testa coda. Settimo tempo per l'altra Ferrari di Carlos Sainz (+0''868).

Solo quindicesima la Mercedes di Lewis Hamilton (+1''586).