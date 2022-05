F1: Miami; Leclerc, volto pagina dopo Imola e pronto a vincere

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La mia mentalità non è cambiata, ma è ovvio che mi sento meglio dallo scorso anno sapendo ora di poter vincere. Ma l'approccio non cambia e dobbiamo continuare a lavorare": lo dice Charles Leclerc, nel primo appuntamento con la stampa in vista del Gp di Miami, prima assoluta per il circuito della Florida.

"Sono stato alla partita di baseball di Miami, è stato bello - ha aggiunto il pilota Ferrari, leader del Mondiale dopo quattro gare -. Ho fatto qualche lancio. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di andare in pista. Dopo Imola ho voltato pagina, abbiamo perso dei punti e ho analizzato la situazione.

Fin dall'inizio della stagione siamo sempre lì, con una battaglia ravvicinata con Red Bull. Daremo tutto e speriamo di poter vincere" (ANSA).