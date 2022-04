F1: Domenicali incoraggia Sainz dopo Imola 'farà bene'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Carlos Sainz è un pilota di grande talento, purtroppo con una pista scivolosa Ricciardo l'ha toccato. Questi, però, sono episodi che se non li sai gestire bene entri in difficoltà psicologica che non devi affrontare. Ha rinnovato per altri due anni con il suo team, dunque le garanzie ci sono, deve solo stare tranquillo e sicuramente farà degli ottimi risultati". Stefano Domenicali, Ceo della F1, ha incoraggia il pilota Ferrari in una intervista a "Rai 2", per commentare quanto accaduto nel GP di Imola. Il pilota spagnolo della Ferrari è uscito di pista al primo giro, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc ha chiuso in sesta posizione dopo aver toccato il muro nel finale.

Domenicali ha poi parlato del vincitore a Imola, Max Verstappen (Red Bull): "E' un campione, lo ha dimostrato nella sua caparbietà fino all'ultima curva dello scorso anno e lo ha dimostrato anche in passato. Sta maturando come pilota, sa gestire la macchina e sa quando deve attaccare. È un campione come lo è Leclerc e lo sono tanti altri. La bellezza della Formula 1 di questi anni è di certo la presenza di piloti di talento". (ANSA).